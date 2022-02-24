Tunus Genç Hakimler Derneği: Yüksek Yargı Konseyinin feshi hukuka aykırı - Son Dakika
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Tunus Genç Hakimler Derneği: Yüksek Yargı Konseyinin feshi hukuka aykırı

24.02.2022 12:42
Tunus Genç Hakimler Derneği: Yüksek Yargı Konseyinin feshi hukuka aykırı

Tunus Genç Hakimler Derneği, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshederek yerine geçici bir konseyin oluşturmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Tunus Genç Hakimler Derneği, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshederek yerine geçici bir konseyin oluşturmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı Konseyine ilişkin kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi ve yerine geçici bir konseyin oluşturulması hukuka ve Anayasa'ya aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Said'in Konseye ilişkin kararına karşı durulması çağrısı yapılan açıklamada, "Çalışan ve emekli hakimleri, Yüksek Yargı Konseyini ve Anayasa'yı deviren kararnameye destek vermekle, işlenen bu suça ortak olacaklarını hatırlatmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"İfade özgürlüğüne ve yargının bağımsızlığına düşman birtakım şüpheli hakimler ile yürütme erkinin görüştüğü" iddia edilen açıklamada, yargıda reform gerekçesiyle "geçmişi şaibeli hakimlerden medet umulması" kınandı.

Said'in olağanüstü kararları ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Genç Hakimler Derneği: Yüksek Yargı Konseyinin feshi hukuka aykırı - Son Dakika


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