Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Gaaloul: "Türkiye, dünyanın güç dengesinin kalbidir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Gaaloul: 'Türkiye, dünyanın güç dengesinin kalbidir' - Son Dakika Spor

Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Gaaloul: "Türkiye, dünyanın güç dengesinin kalbidir"

6 saat önce

Türkiye ile Kuzey Afrika'nın uzun bir tarihi geçmişi olduğunun altını çizen Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Gaaloul, "Türkiye jeopolitik olarak dünyanın güç dengesinin kalbinde yer alıyor.

Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Gaaloul:

Türkiye ile Kuzey Afrika'nın uzun bir tarihi geçmişi olduğunun altını çizen Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Gaaloul, "Türkiye jeopolitik olarak dünyanın güç dengesinin kalbinde yer alıyor. Tunus'un bir çok şehrinde ailelerin çoğu Türk kökenlidir. Bağımsızlığımızdan önceden itibaren, Türkiye ile aramızda uzun işbirliğine dair bir tarihimiz var"şeklinde konuştu.


Devrimden sonra Tunus hükümetinin iki ülke arasındaki bağlarını güçlendirmeye çalıştığını söyleyen Ahmed Gaaloul konuşmasına şöyle devam etti: "Tunuslu, Kuzey Afrikalı ve Türkiyeli gençlerimizi daha çok yakınlaştırmamız gerek. Tarih bizi birleştiriyor. Ortak menfaatlerimiz bizi birleştiriyor. En önemlisi geleceğimiz bizi birleştiriyor. Türkiye, Kuzey Afrika ve tüm İslam dünyası ülkeleri ile aramızda daha güçlü bağlar kurmamız gerekiyor."


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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'nın gençlik kuruluşu, 56 İİT üyesi ülkeyi bünyesinde barındıran bir uluslararası kuruluş olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) dünyadaki Müslüman gençleri temsil etmektedir. Çeşitli ülkelerde gençlik faaliyetleri, gençliğin çıkarlarının savunulması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, eğitimin ve gençlerin ahlaki değerlerinin teşvik edilmesinin yanı sıra kültürlerarası ve medeniyetler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamak gibi çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır. icyforum.org


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Mehmet Kasapoğlu, Kuzey Afrika, Türkiye, Tunus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 05:10 

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