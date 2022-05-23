Tunus Genel İşçi Sendikası Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı "ulusal diyaloğa" katılmayacak - Son Dakika
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Tunus Genel İşçi Sendikası Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı "ulusal diyaloğa" katılmayacak

23.05.2022 19:25
Tunus Genel İşçi Sendikası Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı "ulusal diyaloğa" katılmayacak

Tunus Genel İşçi Sendikası, siyasi partilere yer verilmediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kays Said'in duyurduğu ulusal diyalog sürecine katılmayacaklarını açıkladı.

Tunus Genel İşçi Sendikası, siyasi partilere yer verilmediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kays Said'in duyurduğu ulusal diyalog sürecine katılmayacaklarını açıkladı.

Tunus Genel İşçi Sendikası Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Said'in 20 Mayıs Cuma günü açıkladığı ulusal diyalog sürecini değerlendirmek amacıyla toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Sendikanın, siyasi partilere yer verilmediği için ulusal diyalog sürecinde yer almayacağı belirtildi.

Açıklamada, Said'in duyurduğu "Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi"nin geniş katılımlı olmadığı bu nedenle söz konusu sürecin ülkeyi siyasi krizden çıkaramayacağı savunuldu.

Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi

Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd'in koordinatörlüğünü yürüteceği Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi, biri anayasal ve siyasi reformlar diğeri ekonomik ve sosyal reformlar alanında çalışacak iki alt komisyondan oluşuyor.

Komiteye ilişkin 20 Mayıs'ta açıklanan kararnameye göre siyasi partiler ulusal diyalog dışında bırakıldı.

Ekonomik ve sosyal işlerle ilgili istişare komisyonuna Tunus Baro Başkanı İbrahim Buderbale'nin başkanlık yapacağı, Tunus Genel İşçi Sendikası, Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği, Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği, Tunus Ulusal Kadın Birliği ve Tunus İnsan Hakları Savunma Birliği temsilcilerinin de bu komisyonda yer alacağı duyuruldu.

1 Ocak- 20 Mart tarihleri arasında düzenlenen elektronik istişarenin sonuçları ışığında birçok konuda reform teklifi oluşturacak komitenin teklifleri tavsiye niteliğinde olacak.

Komitenin ayrıca, 20 Haziran'a kadar nihai reform tekliflerini Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunması gerekiyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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