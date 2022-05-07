Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Tebubi'den "diyalog" vurgusu (2) - Son Dakika
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Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Tebubi'den "diyalog" vurgusu (2)

07.05.2022 20:16

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, Tunusluların kazanımlarını korumak ve ülkenin ilerlemesi için diyaloğun tek seçenek olduğunu söyledi.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, Tunusluların kazanımlarını korumak ve ülkenin ilerlemesi için diyaloğun tek seçenek olduğunu söyledi.

Nureddin et-Tebubi, Başbakan Necla Buden Ramazan'ın katılımıyla sendikanın başkentteki genel merkezinde düzenlenen etkinlikte, ülkenin büyük bir karar alma safhasında olduğunu ve bu kararın "zorlama olmadan samimi ve dürüst bir diyalog ortamı" gerektirdiğini ifade etti.

Tebubi, "Tunusluların milli kazanımlarını korumak, güçlendirmek, istikrarın temellerini sağlamlaştırmak, ülkenin ilerlemesi, adalet ve özgürlüklerin gelişmesi için diyalog tek seçenektir." dedi.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu yapılacağını, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, dün yaptığı açıklamada, referandum sürecinde ulusal diyalog hakkında bir kararın yakında açıklanacağını ifade etti.

Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Tebubi'den diyalog vurgusu (2)
Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Tebubi'den diyalog vurgusu (2)
Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Tebubi'den diyalog vurgusu (2)
Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Tebubi'den diyalog vurgusu (2)
Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Tebubi'den diyalog vurgusu (2)

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Kaynak: AA

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