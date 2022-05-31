Tunus Genel İşçi Sendikası kamu kurumlarında genel grev kararı aldı - Son Dakika
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Tunus Genel İşçi Sendikası kamu kurumlarında genel grev kararı aldı

31.05.2022 17:38
Tunus Genel İşçi Sendikası kamu kurumlarında genel grev kararı aldı

Tunus Genel İşçi Sendikası, çalışanların talepleri doğrultusunda hükümet ile yürütülen müzakerelerin çıkmaza girmesi nedeniyle 16 Haziran'da tüm kamu kurumlarında genel grev kararı aldığını duyurdu.

Tunus Genel İşçi Sendikası, çalışanların talepleri doğrultusunda hükümet ile yürütülen müzakerelerin çıkmaza girmesi nedeniyle 16 Haziran'da tüm kamu kurumlarında genel grev kararı aldığını duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Tunus hükümetinin müzakere ilkelerine uymayan tutumu, imzalanan anlaşmaların uygulanmaması ve kamu kurumlarında reform niyetinin bulunmaması" gibi nedenlerin genel grev kararında etkili olduğu ifade edildi.

Ülke genelinde fiyat artışlarının akıl almaz noktalara ulaştığına dikkati çekilen açıklamada, 16 Haziran'daki greve 159 kamu kurumunun katılacağı kaydedildi.

Tunus'ta 11 Ekim 2021'de yemin ederek göreve başlayan Başbakan Necla Buden, Aralık 2021'den bu yana Tunus Genel İşçi Sendikası ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların talepleri doğrultusunda ikili müzakereler yürütüyordu.

Tunus'ta ekonomik ve siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

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Kaynak: AA

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