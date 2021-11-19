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Tunus Genel İşçi Sendikası "krizden" çıkmak için erken seçim çağrısı yaptı - Son Dakika

Tunus Genel İşçi Sendikası "krizden" çıkmak için erken seçim çağrısı yaptı

19.11.2021 20:57
Tunus Genel İşçi Sendikası "krizden" çıkmak için erken seçim çağrısı yaptı

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreter Yardımcısı Sami et-Tahiri, ülkede yaşanan siyasi krizden çıkmak için yeni seçim yasasıyla erken seçime gitme çağrısında bulundu.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreter Yardımcısı Sami et-Tahiri, ülkede yaşanan siyasi krizden çıkmak için yeni seçim yasasıyla erken seçime gitme çağrısında bulundu.

TGİS Safaks Şubesi'nde yapılan olağan bölge toplantısında konuşan Tahiri, Cumhurbaşkanı Kays Said'in parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği 25 Temmuz kararlarının ardından oluşan "istisnai duruma" ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tahiri açıklamasında, "Mevcut siyasi krizden çıkmak için seçim yasasında değişiklik yapılması ve erken seçimlere gidilmesi gerekir." dedi.

Mevcut siyasi krizden katılımcı çözümler ile çıkılabileceğini vurgulayan Tahiri, ülkenin finansal ve güvenlik sisteminin korunması için "net bir vizyona" ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz olağanüstü kararların ardından siyasi sistemde ve seçim sisteminde değişikliğe gidileceğini duyurmuştu.

Said, bu değişiklikleri geniş katılımlı "ulusal diyaloğun" ardından yapılacak referandumla hayata geçirmeyi planlıyor.

Birçok siyasi oluşum ve sivil toplum kuruluşu Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından oluşan "istisnai durumun" uzadığı görüşünde.

Tunus'taki "istisnai durum" nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve Başbakan'ı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

Said'in 25 Temmuz'da aldığı ve tüm yetkileri elinde toplayan kararların ardından ülke ekonomik açıdan zor günler yaşıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Genel İşçi Sendikası 'krizden' çıkmak için erken seçim çağrısı yaptı - Son Dakika


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