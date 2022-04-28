Tunus Genel İşçi Sendikası: Ülke ekonomisi felaketin eşiğinde - Son Dakika
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Tunus Genel İşçi Sendikası: Ülke ekonomisi felaketin eşiğinde

28.04.2022 15:14
Tunus Genel İşçi Sendikası: Ülke ekonomisi felaketin eşiğinde

Ülkenin en büyük sendikası olan Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), "felaketin eşeğine gelen ülke ekonomisi" için hükümetin bir an önce sosyal diyalog başlatması çağrısı yaptı.

Ülkenin en büyük sendikası olan Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), "felaketin eşeğine gelen ülke ekonomisi" için hükümetin bir an önce sosyal diyalog başlatması çağrısı yaptı.

Tunus'ta 1 Mayıs Ulusal İşçi Bayramı vesilesiyle TGİS tarafından yapılan genel kurul toplantısının ardından, ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi krizin değerlendirildiği yazılı bir açıklama yayımlandı.

Ülkede derinden yaşanan ekonomik krize karşı önlem alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Yaşanan krizden dolayı ülke ekonomisi felaketin eşiğinde. Yüksek fiyatlar ve dondurulan maaşların yanı sıra halka yüklenen vergiler ile ekonomik krize çözüm aranıyor. Ülkeyi iflastan kurtaracak iç önerileri görmezden gelen hükümet, ekonomimize dışarıdan dikte edilen seçeneklere bağlı kaldı." ifadelerine yer verildi.

İşçilerin haklarını savunmak için yeni bir seferberliğe ihtiyaç olduğu vurgulanan açıklamada, "Asgari ücretlerin artırılması ve kamu görevlilerinin ücretlerini yükseltmek için yeni bir sosyal diyalog turu başlatılmalı." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in Meclisi saf dışı bırakan kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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