Tunus Genel İşçi Sendikası : Ulusal diyalog ülkenin son can simidi - Son Dakika

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), Cumhurbaşkanı Kays Said'e "çok geç olmadan ulusal diyalog başlatma" çağrısı yaptı.

TGİS Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ülkedeki siyasi ve ekonomik krize ilişkin konuşması sendikanın resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Tebubi, "Sendika olarak, Cumhurbaşkanı'nın çok geç olmadan ulusal diyaloğu derhal başlatmasını talep ediyoruz. Ülkede yaşanan belirsizliğin sona ermesi ve devam eden krizin çözümü için ulusal diyalog son can simidimizdir." ifadelerini kullandı.

Hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile devam eden görüşmelerine ilişkin ise Tebubi, şunları kaydetti:

"Mevcut hükümetin, diğer hükümetlerden bir farklılık göstermeden IMF'nin dayattığı 'sübvansiyonların kaldırılması, işçi ücretlerinin düşürülmesi ve kamu çalışanlarının sayısında azalmaya gidilmesi' gibi şartları kabul ettiğine inanıyoruz. Bu başarısız sürece Cumhurbaşkanı Said'in müdahale etmesini bekliyoruz. Yönetimden, işçilere ve halka zarar verilmeden sürecin yürütüleceğinin taahhüt edilmesini istiyoruz."

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

IMF ile Tunus hükümeti arasında şubat ayından bu yana devam eden görüşmelerde, IMF tarafı vereceği 4 milyar dolarlık finansal destek için "temel gıda maddelerine uygulanan sübvansiyonun kaldırılması ve kamudaki harcamaların azaltılmasını" da içeren bir dizi reformu şart koşuyor.