Tunus, 'güvenlik gerekçesiyle' kamu kurumlarında peçeyi yasakladı
1 saat önce
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid’in, “güvenlik gerekçesiyle” kamu kurumlarında peçeyi yasakladığı bildirildi.
Tunus
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07
Başbakanı Yusuf Şahid'in, "güvenlik gerekçesiyle" kamu kurumlarında peçeyi yasakladığı bildirildi. Reuters
, resmi kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, Başbakan Şahid'in, salı günkü intihar saldırısının ardından bu kararı aldığını duyurdu.
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