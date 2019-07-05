Son Dakika Haberleri: Tunus, 'güvenlik gerekçesiyle' kamu kurumlarında peçeyi yasakladı
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Tunus, 'güvenlik gerekçesiyle' kamu kurumlarında peçeyi yasakladı

1 saat önce

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid’in, “güvenlik gerekçesiyle” kamu kurumlarında peçeyi yasakladığı bildirildi.

Tunus, 'güvenlik gerekçesiyle' kamu kurumlarında peçeyi yasakladı, System.String[]
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in, "güvenlik gerekçesiyle" kamu kurumlarında peçeyi yasakladığı bildirildi.

Reuters, resmi kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, Başbakan Şahid'in, salı günkü intihar saldırısının ardından bu kararı aldığını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07 
Tunus, Dünya
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