Tunus Hava Yolları, bugünden itibaren süresiz greve giriyor - Son Dakika

Tunus Hava Yolları, bugünden itibaren süresiz greve giriyor

19.02.2021 04:33
Tunus Hava Yolları, bugünden itibaren süresiz greve giriyor, System.String[]

Tunus Havayolları (Tunusair) çalışanlarının, şirketin ekonomik durumunu protesto için bugünden itibaren süresiz greve gireceği duyuruldu.

Tunus Havayolları (Tunusair) çalışanlarının, şirketin ekonomik durumunu protesto için bugünden itibaren süresiz greve gireceği duyuruldu.

Genel İşçi Sendikasına (UGTT) bağlı Genel Ulaştırma Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Tunusair'in ülkedeki tüm havalimanlarında görev yapan çalışanlarının cuma günü saat 12.00'den itibaren greve gideceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu grevin şirketin faaliyetine devam edebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

UGTT'nin Eryane Bölge Genel Sekreteri Muhammed eş-Şabi, Tunusair'in tüm seferlerinin yanı sıra diğer şirketlere ait sevkiyat ve kargo hizmetlerinin de cumadan itibaren duracağını açıkladı.

Şabi, süresiz grevin, özellikle Enfidha-Hammamet Havalimanı'nı işleten Türk Şirketi TAV Tunus'un şikayeti sonucu banka hesaplarına el koyulmasının ardından iflasın eşiğine gelen Tunusair'in kurtarılması talebiyle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Protesto, Tunus, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Hava Yolları, bugünden itibaren süresiz greve giriyor - Son Dakika


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