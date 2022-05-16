Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde gaz sızıntısından dolayı patlama - Son Dakika
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Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde gaz sızıntısından dolayı patlama

16.05.2022 14:13
Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde gaz sızıntısından dolayı patlama

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'inin evinde gaz sızıntısından dolayı patlama yaşandığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'inin evinde gaz sızıntısından dolayı patlama yaşandığı bildirildi.

Tunus yerel medyasında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Şerafeddin'in evinde gaz sızıntısından dolayı yaşanan patlamada, Bakan'ın yara almadan kurtulduğu, eşinin ise yaralandığı kaydedildi.

Bakan Şerafeddin'in evinde küçük çaplı bir hasar oluştuğu belirtilen haberde, Bakan eşinin ise başkent Tunus'ta yer alan Ben Arus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde gaz sızıntısından dolayı patlama - Son Dakika


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