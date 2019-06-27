Tunus İçişleri Bakanlığı, başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının...
30 dakika önce
Tunus İçişleri Bakanlığı, başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı.
Tunus İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:51 Kaynak: AA
, başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı
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