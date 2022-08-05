Tunus'ta mahkeme anayasa referandumu sonuçlarına yapılan itirazı reddetti

Tunus İdari Mahkemesi, 25 Temmuz'da düzenlenen yeni anayasa referandumunun sonucuna yapılan itirazları reddetti.

Mahkeme, ülkedeki referandum sürecini takip eden İzliyorum Derneği ile Halk Partisi'nin seçim sonucuna yaptığı itirazlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Tunus İdari Mahkemesi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, seçim sonuçlarına yönelik söz konusu itirazların reddedildiği duyuruldu.

Tarafların bir üst mahkemeye itiraz haklarının saklı bulunduğu belirtilen açıklamada, seçim kanununa göre 3 gün içerisinde kararların taraflara tebliğ edileceği kaydedildi.

Ülkedeki Halk Partisi, Afak Tunus Partisi ve referandum sürecini takip eden İzliyorum Derneği, 26 Temmuz'da referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından, seçimde birçok ihlal yaşandığı gerekçesiyle referandum sonuçlarını mahkemeye taşımıştı.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 26 Temmuz'da açıkladığı açıklamada, referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sı "evet" oyu kullandığını duyurmuştu. Kayıtlı seçmen sayısının 9 milyon 278 bin 541 olduğu ülkede, referanduma katılımın yüzde 30,5 olarak gerçekleştiği belirtilmişti.

Seçimde birçok ihlal kaydedildiği iddiaları

Tunus'ta anayasa referandumu Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları ve birçok tartışmanın gölgesinde gerçekleşti.

Tunus İşçi Partisi, Cumhuriyet Partisi, Demokratik Akım Partisi, Tekatül Partisi ile Kutup Partisi tarafından oluşturulan Referanduma Karşı Ulusal Girişim; Cumhurbaşkanı Said'i referandumda oy verme işleminin başlamasının ardından devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasıyla seçim yasaklarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Açıklamada, "Sözde yeni cumhuriyet projesi sahibi (Kays Said), seçim kanunu ve adetlerini açıkça ihlal ederek, devlet televizyonunda referanduma sunulan anayasa taslağı lehinde propaganda yaptı. Said, oy verme merkezinin önündeki konuşması ile hukukun en basit kuralını görmezden gelerek muhaliflere yönelik gerilimi artırdı." ifadeleri kullanılmıştı.

Referandumda gözlem görevini yerine getiren sivil toplum kuruluşu Tunus Adil ve Demokratik Seçimler Derneğinden (ATIDE) 25 Temmuz'da yapılan açıklamada da referandum sürecinde "gözlemcilerin engellenmesi, seçmen listelerinde yaş ayrımının olmaması ve bazı seçim merkezlerinde oy kullanma gizliliğine dikkat edilmemesi" gibi birçok ihlal kaydedildiği duyurulmuştu.