Tunus iki başarılı seçimin ardından 2020'de istikrarı yakalayabilecek mi? - Son Dakika

"Arap Baharı" sürecinde elde ettiği demokratik kazanımları bu sene gerçekleştirdiği iki başarılı seçimle koruyan Tunus, yeni yıla özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında hayata geçirilmesi beklenen taleplerle giriyor.

Tunus'ta 2019'un son günlerinde hükümet kurma çalışmaları devam ederken, siyasi uzmanlar 2020'ye ilişkin görüş ve beklentilerini AA muhabiriyle paylaştı.

Uzmanlar bu sene başarıyla gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ülke için kazanım olduğunu, bununla birlikte "Arap Baharı" sürecinin fitilini ateşleyen 2011'deki halk devriminin taleplerini gerçekleştirmek için yeterli görmediklerini ifade etti.

"Seçimler ülke için önemli bir kazanım"

Uluslararası ilişkiler ve hukuk profesörü Abdulmacid el-Abdeli, geride kalan yılda ülkede yaşanan problemlere çözüm bulma konusunda pek başarılı olunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Abdeli, "2019'da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması önemli bir kazanım. Ancak bu durum yoksulluk ve ötekileştirmeyi ortadan kaldırmak için yeterli değil." dedi.

Tunus 2020'de istikrara kavuşmalı

Tunus'un yeni yılda istikrara kavuşması gerektiğini söyleyen Abdeli, aksi halde verilen vaatlerin boş sözlerden ibaret kalacağını belirtti.

Abdeli, ülkede işsizlik oranındaki artış, birçok bölgede devam eden ötekileştirme olgusu ve alım gücünün gerilemesi gibi bazı olumsuz göstergeler olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca borçlanmanın en önemli sorunlar arasında yer aldığını ifade eden Abdeli, bu konunun sadece 2020'nin değil gelecek birkaç senenin sorunu olacağını dile getirdi.

Tunus'ta bugün yaşananların geçmişte yaşananların sonucu olduğunu belirten Abdeli, borçlanma sorununda da art arda gelen hükümetlerin başarısız politikalarının etkili olduğunu kaydetti.

"2020 zor bir yıl olacak"



Tunus'ta hükümete bağlı Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün eski müdürü, siyasi analist Tarık el-Kehlavi de benzer endişeleri paylaştı.

"Siyasi, iktisadi ve sosyal göstergeler 2020'nin zor bir yıl olacağına işaret ediyor. Gelecek sene sadece takvimlerde değil ekonomik anlamda da 'artık yıl' olacak." diyen Kehlavi, yeni yılın öncelikleri arasında, "mevcut durumun korunması, mali dengelerin kontrolü, hükümetin istikrarının" yer alabileceğini dile getirdi.

Kehlavi, yolsuzluk dosyalarının ciddi şekilde açılıp incelenmesinin de bu öncelikler arasına girebileceğini söyledi.

"Devrimci cumhurbaşkanı, devrimci hükümet"

Tunuslu analist, son seçimlerde demokrasiyi uygulayabilecek halktan bir kişi olarak nitelendirdiği Kays Said'in cumhurbaşkanı seçildiğine dikkati çekti.

Ülkenin yeni cumhurbaşkanının "devrimci" olduğu ve hükümetin de "devrimci" bir hükümet olacağına ilişkin değerlendirmelere işaret eden Kehlavi, bu yöndeki beklentilerin düşük seviyede tutulması gerektiğini aktardı.

Kehlavi, mevcut bağlamda yeni hükümetin "devrimci" olmasının uygun olmadığını, bunun ancak sunulacak reformları ciddi reformist yaklaşımlarıyla tanınan kesimlerin hükümette yer alması halinde mümkün olabileceğini savundu.

Parlamentodaki karışıklık

Seçimlerin ardından parlamentoda dağınık bir dağılım oluştuğunu söyleyen Kehlavi, "Bu da hükümetin kurulması aşamasında sorun teşkil ettiği gibi kurulmasının ardından da başka sorunlar ortaya çıkarabilir." diye konuştu.

Kehlavi ayrıca siyasi duruma, sıkıntılı bir mali durumun eşlik ettiğine dikkati çekerek, Uluslararası Para Fonunun (IMF) görevlendirmelerin azaltılması ve kamu kurumlarının düzenlenmesi gibi reform taleplerini hatırlattı.



Seçimden birinci çıkan Nahda Hareketi'nin bir ya da iki sene hükümeti korumaya çalışacağını ifade eden Kehlavi, eğer dış müdahale olmazsa önceki hatalarından geri durarak istikrarı muhafaza edeceği öngörüsünde bulundu.

Bölgedeki gelişmeler

Siyasi analist Kehlavi, başta Libya olmak üzere bölgedeki durumun da pek net olmadığını ifade etti.

Bölgesel taraflar arasındaki çatışmaların terörün güçlenmesi ve yeniden bölgeye dönüşü için adeta fırsat verdiğini dile getiren Kehlavi, tüm bu gelişmelerin Tunus'un güvenliğini etkileyeceğini söyledi.



Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Parlamentonun birinci partisi Nahda Hareketi, 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Demokratik Akım Partisi, Halk Hareketi ve Yaşasın Tunus Partileriyle hükümet kurma konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını duyurmuş, ancak söz konusu üç parti, 22 Aralık Pazar günü Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Cemli, siyasi partilerle bir aydan uzun süre yürüttüğü müzakerelerin başarısız olmasının ardından "tüm siyasi partilerden bağımsız, teknokrat hükümet" kuracağını bildirmişti.