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Tunus ile Angola yenişemedi

6 dakika önce

2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu maçında Tunus ile Angola 1-1 berabere kaldı.

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2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu maçında Tunus ile Angola 1-1 berabere kaldı.

Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda E Grubu'nda yer alan Tunus ile Angola, New Suez Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 34. dakikada Youssef Msakni'nin penaltından attığı golle öne geçen Tunus, 73. dakikada Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Angola Milli Takım futbolcusu Djalma Campos'un golüne engel olamayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Tunus, gruptaki ikinci maçını 28 Haziran Cuma günü TSİ 17.30'da Mali ile oynayacak. Angola ise 29 Haziran Cumartesi günü TSİ 17.30'da Moritanya ile mücadele edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:17 Kaynak: İHA
Mısır, Afrika, Tunus, Angola, Spor
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