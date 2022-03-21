Tunus ile Cezayir yükseköğretimde iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus ile Cezayir yükseköğretimde iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor

21.03.2022 19:46
Tunus ile Cezayir yükseköğretimde iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor

Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Munsif Bukesir, Cezayir ile yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Munsif Bukesir, Cezayir ile yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkent Tunus'ta bugün başlayan ve iki gün sürecek Cezayir-Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Sempozyumu kapsamında Bukesir ve Bin Zeyan ortak basın toplantısı düzenledi.

Sempozyumun iki ülke arasındaki yükseköğretim ve bilimsel araştırma kurumları arasında öğrenci değişimi ve ortak çalışma gruplarının oluşturulmasını amaçladığını belirten Bukesir, şöyle devam etti:

"Kardeş ülke Cezayir ile yükseköğretim, bilimsel araştırma alanlarında iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bu bağlamda iki ülke arasında ortak bir çalışma komitesinin oluşturulması için gayret gösteriyoruz."

Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Bin Zeyan da "Eğitim alanında iş birliğini teşvik etmek için yeni standartlar oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an var olan mekanizmaları harekete geçirecek ortak gücümüze ivme kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus ve Cezayir, Ekim 2018'de başkent Tunus'ta yükseköğretim ve bilimsel araştırmalar alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalamıştı.

YORUMLAR
500
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yolsuzlukla ele geçirilen malların iadesi için genelge Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yolsuzlukla ele geçirilen malların iadesi için genelge Cezayir-Fransa ilişkileri 'ulusal hafıza' dosyası nedeniyle 60 yıl sonra çıkmaza girdi Cezayir-Fransa ilişkileri 'ulusal hafıza' dosyası nedeniyle 60 yıl sonra çıkmaza girdi

Togo Cumhuriyeti, Araştırma, Cezayir, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus ile Cezayir yükseköğretimde iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 19:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus ile Cezayir yükseköğretimde iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement