Açıklama, İsrail medyasında çıkan, iki ülkenin ilişkilerini normalleştirmek için temas halinde olduğu şeklindeki haberler üzerine yapıldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunus'un haklı Filistin davası ve Filistin halkının vazgeçilmez haklarına yönelik sağlam duruşunun sürdüğü hatırlatılarak birtakım yabancı medya organlarının "Tunus'un imajını baltalamaya yönelik sık sık girişilen çabalarla yalan ve dedikodu uydurup yayma" faaliyetlerini kınandı.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunus, İlişkileri Normalleştirmek İçin İsrail'le Görüşme Yaptığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.