Tunus, İlişkileri Normalleştirmek İçin İsrail'le Görüşme Yaptığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Tunus, İlişkileri Normalleştirmek İçin İsrail'le Görüşme Yaptığı İddialarını Yalanladı

10.06.2022 16:45
Tunus, İlişkileri Normalleştirmek İçin İsrail'le Görüşme Yaptığı İddialarını Yalanladı

TUNUS, 9 Haziran (Xinhua) -- Tunus, İsrail medyasında iki ülkenin "ilişkilerini yakınlaştırmak için temas halinde" olduğu şeklinde haberler çıkması üzerine Perşembe günü İsrail'le ilişkileri normalleştirmeye yönelik diplomatik görüşmeler olduğu şeklindeki haberleri yalanladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunus'un haklı Filistin davası ve Filistin halkının vazgeçilmez haklarına yönelik sağlam duruşunun sürdüğü hatırlatılarak birtakım yabancı medya organlarının "Tunus'un imajını baltalamaya yönelik sık sık girişilen çabalarla yalan ve dedikodu uydurup yayma" faaliyetlerini kınandı.

Açıklamada Tunus'un, "işgalci bir oluşumla" diplomatik ilişkiler kurmaya hiç ilgi duymadığı belirtildi.

Açıklama, İsrail medyasında çıkan, iki ülkenin ilişkilerini normalleştirmek için temas halinde olduğu şeklindeki haberler üzerine yapıldı.

İbranice yayın yapan Israel Hayom haber sitesi Çarşamba günü, Tunus'la İsrail'in ilişkileri yakınlaştırma umuduyla diplomatik yoklamalarda bulunduğunu, ancak girişimlerin sert muhalefetle karşılaştığını bildirmişti.

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Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus, İlişkileri Normalleştirmek İçin İsrail'le Görüşme Yaptığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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