Tunus İnsan Hakları Derneğinden ülkedeki "istisnai durumu" sonlandırma çağrısı - Son Dakika

Tunus İnsan Hakları Derneği, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından ülkede oluşan "istisnai durumun" acilen sonlandırılması gerektiğini bildirdi.

Tunus İnsan Hakları Derneği, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından yaşanan "istisnai duruma" ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, "Şahsi ve toplumsal özgürlüklere zarar veren ülkedeki istisnai durum acilen sonlandırılmalı. Siyasi hayat, katılımcı bir vizyon çerçevesinde tekrar tesis edilmeli." ifadelerine yer verildi.

Sosyal hayatın özünün güçler ayrılığı ilkesine dayandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm vatandaşlar arasında eşitliği ve adaleti gözeten, gerçek demokrasiye dayalı, özgürlükçü bir sistemin inşa edilmesi toplumun kalkınması için vazgeçilmez bir unsurdur."

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki krizden çıkmak için birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu geniş kapsamlı ulusal diyalog çağrısı yapıyor.