Tunus İrade Hareketi: Merzuki için çıkarılan tutuklama kararı yargıya müdahalenin ispatıdır - Son Dakika

Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki liderliğindeki Tunus İrade Hareketi (TİH), Merzuki hakkında çıkarılan tutuklama kararını "yargıya müdahalenin ispatı" olarak nitelendirdi.

Merzuki'nin kurduğu ve Genel Başkanlığını yürüttüğü TİH, eski Cumhurbaşkanı hakkında verilen "uluslararası tutuklama" kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Merzuki için çıkarılan tutuklama kararı Cumhurbaşkanı Kays Said'in yargıya müdahalesinin doğal sonucudur. Cumhurbaşkanı Said, Bakanlar Kurulu toplantısında kamuya açık bir şekilde Merzuki için soruşturma talimatı verdi. Bir düşüncenin özgürce ifade edilmesinden suç oluşturmaya çalışmak ve bunun için soruşturma talimatı vermek yargıya müdahalenin ispatıdır." ifadeleri kullanıldı

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, dün eski Cumhurbaşkanı Merzuki için "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı.

Frankofon Zirvesi'ne dair açıklamaları nedeniyle Merzuki hakkında soruşturma

Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan bir röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said de 14 Ekim'de Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, "Adalet Bakanımızdan talep ediyorum, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri ile ilgili soruşturma açılsın, devletin iç ve dış güvenliğine kimse komplo kuramaz." demişti.

Said, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine 15 Ekim'de Merzuki hakkında Uluslararası Frankofon Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan ifadeleriyle ilgili Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in verdiği izne dayanarak başkentteki Asliye Mahkemesinde Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Merzuki ise suçlamaları reddederek, ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararları darbe olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.