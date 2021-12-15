Tunus İşçi Sendikası: Cumhurbaşkanı Said'e açık çek verilmesini kabul edemeyiz - Son Dakika

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, Sendikanın 25 Temmuz kararlarının yanında olduğunu açıkladığını ancak Cumhurbaşkanı Kays Said'e açık çek verilmesini de kabul etmeyeceklerini belirtti.

Tabbubi, Safaks kentinde düzenlenen TGİS'nin 27. Genel Kongresi açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı derse ki 'Sadece ben, benimle kimse olmayacak' biz bunu kabul edemeyiz. Demokratik geçiş sürecinde ortak olmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Said'in dünkü "referandum ve seçim" açıklamalarına ilişkin ise Tabbubi, "Ben kendisinden yoksullaşan halkın ihtiyaçlarına değinmesini beklerdim ancak bu olmadı. Yönetim, kapalı kapılar ardında ülkede durumun kötüye gittiğinden bahsederken neden halka açık olmuyorlar." ifadelerini kullandı.

TGİS'in daha önce 25 Temmuz kararlarının yanında olduğunu açıklamasına rağmen Cumhurbaşkanı Said'e açık çek verilmesini kabul etmeyeceğini belirten Tabbubi, Said'e atıfla "Sendikanın, yönetimi tek elinde tutmak isteyenlerle aynı safta yer almayacağını, nitekim TGİS'in bağımsız olduğunu ve kimse tarafından yönetilemeyeceğini" söyledi.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Said'in "referandum" ve "erken seçim" kararı

İstisnai durumdan çıkış için dün bir yol haritası açıklayan Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini bildirmişti.

Said, konuşmasında 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlar" doğrultusunda çalışmalarını dondurduğu Meclisin ise 17 Aralık 2022'de yapılacak erken genel seçimlere kadar kapalı kalacağını söylemişti.

Ülkede Ocak 2022'de "ulusal diyalog" sürecinin başlatılacağını aktaran Said, çevrim içi ortamda işleyecek bu sürecin 20 Mart'a kadar devam edeceğini kaydetmişti.

Tunus'ta Said'in 25 Temmuz'daki kararlarına karşı çıkan birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu uzun süredir geniş kapsamlı "ulusal diyalog" çağrısı yapıyor.