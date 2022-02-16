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Tunus İşçi Sendikası: Tunus dış müdahale olmadan krizlerine çözüm bulacak - Son Dakika

Tunus İşçi Sendikası: Tunus dış müdahale olmadan krizlerine çözüm bulacak

16.02.2022 19:45
Tunus İşçi Sendikası: Tunus dış müdahale olmadan krizlerine çözüm bulacak

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, ülkesinin, yabancı müdahale olmadan kendi krizlerine çözüm bulacağını söyledi.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, ülkesinin, yabancı müdahale olmadan kendi krizlerine çözüm bulacağını söyledi.

Ülkenin ikinci büyük şehri Safaks'ta düzenlenen TGİS 25. Olağan Kongresi'nde konuşan Tabbubi, "Dış müdahale olmaksızın siyasi, ekonomik ve sosyal düzeyde Tunus içinde çözümler bulacağız." dedi.

Tunus'un yaşadığı krizin, halk için bir güç unsuru ve ileriye götüren bir kuvvet olduğunu belirten Tabbubi, "Krizlerden öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

TGİS'in 25. Olağan Kongresi açılışına birçok ulusal ve uluslararası sendika ile STK'lardan temsilciler katıldı.

Yeni başkanının da seçilmesi beklenen TGİS Kongresi 19 Şubat'a kadar devam edecek.

Tunus'ta siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği "olağanüstü" kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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cumhurbaşkanı, Tunus, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus İşçi Sendikası: Tunus dış müdahale olmadan krizlerine çözüm bulacak - Son Dakika


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