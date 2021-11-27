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Tunus İşçi Sendikası ülkedeki gidişattan memnun değil - Son Dakika

Tunus İşçi Sendikası ülkedeki gidişattan memnun değil

27.11.2021 21:25
Tunus İşçi Sendikası ülkedeki gidişattan memnun değil

Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen bu süreçte ülkede "herhangi olumlu bir gelişmenin" yaşanmadığını belirtti.

Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen bu süreçte ülkede "herhangi olumlu bir gelişmenin" yaşanmadığını belirtti.

Tunus'un kuzeyinde yer alan Hamamat kentinde sendikanın düzenlediği toplantıda bir konuşma yapan Tebubi, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından oluşan istisnai durumu değerlendirdi.

Tunus'un yaşadığı krizden kurtulmasının bir yolu olarak 25 Temmuz kararlarını desteklediklerini hatırlatan Tebubi, şunları belirtti:

"25 Temmuz kararlarını, ülkede çürümeye başlayan siyasi duruma ve yaşanan krizlere bir çözüm olarak gördük. Cumhurbaşkanı Said'in yaşanan hatalardan ders aldığını ve yeni Tunus'un inşasını sağlayacağını düşündük. Ama ne yazık ki Cumhurbaşkanına açık çek vermemize ve 25 Temmuz kararlarının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen ülkede herhangi bir olumlu gelişme göremedik."

Cumhurbaşkanına verdikleri desteği sendika içinde değerlendirdiklerini belirten Tebubi, "TGSİ kurumlarının çeşitli yapılarıyla yaptığımız istişarenin ve değerlendirmenin ardından geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Said'e "mutlak sorgusuz" bir desteğin olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

TGSİ'nin 25 Temmuz olağanüstü kararlarındaki tutumu

"Arap Baharı" sürecinde aldığı rol ile ülkedeki en önemli kurumların başında gelen TGİS, 25 Temmuz sürecinde uzun süre sessizliğini koruyarak, bir nevi Cumhurbaşkanı Said'e destek oldu.

TGİS, Said'in yasama ve yürütme yetkilerini devralması üzerine bu adımı reddederek, "Cumhurbaşkanı'nın şartları yerine getirmeden Anayasa'yı değiştirmesine" karşı olduğunu bildirdi.

TGİS, Said'in yetkilerinin kapsamını genişletmesine, içeride muhaliflere yönelik gözaltı ve tutuklamalara karşı bir tutum takındı.

Tunus'ta "istisnai durum" nasıl oluştu

Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir kanun hükmünde kararname yayımlamıştı. Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti. Said'in aldığı kararlar ülkede bir "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkesinde insan hakları ihlallerinin yaşanmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Said, "Anayasa askıya alınmadı, Anayasa'nın belirlediği istisnai tedbirlere başvuruldu." ifadesine yer vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus İşçi Sendikası ülkedeki gidişattan memnun değil - Son Dakika


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