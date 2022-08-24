Tunus'tan "İsrail boykotuna bağlılık" vurgusu

Tunus, İsrail'le ticaret yaptığına ilişkin haberlerin ardından İsrail'e karşı Arap boykotunun ilke ve hükümlerine bağlılığını vurguladı.

Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlere ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Tunus ile Siyonist varlık arasında ticari mübadele olduğuna ilişkin bazı haberlerin aksine Arap Birliği düzeyindeki ilgili anlaşmalar çerçevesinde Tunus, Arap boykotunun hüküm ve ilkelerine bağlı." ifadesi kullanıldı.

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) 35. maddesine göre bu anlaşmanın İsrail'le uygulanmadığı kaydedilen açıklamada, bu durumum Tunus'un 1990'da anlaşmaya katılmasından bu yana devam ettiği kaydedildi.

İsrail malları veya İsrail'den Tunus pazarına sızabilecek girdileri olan yabancı mallarla ilgili tüm birimlerle bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Arap Birliği Konseyinin bakanlar düzeyinde aldığı bir kararla, İsrail boykotunun ilke ve hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen yabancı şirketler ve nakil araçlarıyla işlem yapmanın yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası ticaret mekanizmaları kapsamında Tunus menşeli ürünlerinde dünyadaki farklı ülkelere ihraç edildiği; uluslararası ticaret şirketleri tarafından alındığı, daha sonra bu şirketler tarafından tamamen veya kısmen başka ülkelere yeniden ihraç edildiği ve bu ülkeler arasında İsrail'in de olabileceği aktarıldı.

Geçen hafta sosyal medyada bazı aktivistlerin, Tunus ile İsrail arasında ticari mübadele olduğuna ilişkin açıklamaları yer almıştı.

Arap Birliğinin İsrail'i resmi ve organize boykotu, 1948 Arap-İsrail savaşından sonra başlamıştı. Söz konusu boykotun uygulanması üye ülkeler arasında farklılıklar gösteriyor.