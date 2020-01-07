Tunus Kızılayından Libyalı muhtemel göçmenler için acil müdahale planı - Son Dakika

Tunus Kızılayı, komşusu Libya'dan gelecek muhtemel göç akını için acil müdahale planı belirlediğini açıkladı.

Tunus Kızılayı Medenin Vilayeti Başkanı Münci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da kötüleşen insani durum nedeniyle acil eylem planı hazırlama kararı aldıklarını belirtti.

Selim söz konusu planın Tunus hükümetiyle istişare edilerek oluşturulduğunu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından da gözden geçirilerek güncellendiğini ifade etti.

Hükümetin ülkenin güneydoğusunda yer alan Tatavin bölgesinde 20 bin kişilik bir mülteci kampı kurulması kararı aldığını aktaran Selim, "Sınırdaki durum sakin. Bu rakama ulaşılması zor." dedi.

Selim ayrıca şu anda acil bir krizin yaşanmadığına işaret ederek, "Libya'dan herhangi bir sığınma ya da yardım talebi almadık." diye konuştu.

Tunus ile Libya arasındaki iki sınır kapısında şu ana kadar olağan dışı bir hareketlilik gözlenmiyor.

Hafter'in Trablus'a saldırısıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık 2019'da Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti