Tunus korona nedeniyle sınırlarını kapattı - Son Dakika

Korona virüs vak'a sayısı 24'e yükselen Tunus, sınırlarını kapatma kararı aldı.



Tunus'ta korona virüsün vak'a sayısı 24'e yükseldi. Virüsün yayılmasını sınırlamak isteyen Tunuslu yetkililer önlem olarak hava ve kara sınırlarının kapatılması kararı aldı.



Tunus Başbakan Elias Al-Fakhfakh'ın Tunuslulara seslenerek, "Önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren ülkede koronanın daha fazla yayılmaması için bir dizi istisnai önlem aldık" ifadesini kullandı. El-Fakhfakh, ithalat ve ihracat dışında hava ve kara sınırlarının kapatılmasına karar verdi.



Öte yandan ülkede bütün toplamalar, gösteriler ve spor faaliyetlerinin askıya alındı. Ek olarak pazarlar ve mağazaların çalışma saatleri azaltmak amacıyla günde 5 saat sistemi uygulanacak. - TUNUS