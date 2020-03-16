Tunus koronavirüs tedbirleri kapsamında Libya sınırını kapattı - Son Dakika
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Tunus koronavirüs tedbirleri kapsamında Libya sınırını kapattı

6 saat önce

Tunus Ulaştırma Bakanı Enver Maruf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Libya sınırının kapatıldığını açıkladı.

Tunus koronavirüs tedbirleri kapsamında Libya sınırını kapattı, System.String[]

Tunus Ulaştırma Bakanı Enver Maruf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Libya sınırının kapatıldığını açıkladı.

Ülkedeki özel bir radyo istasyonuna açıklamalarda bulunan Maruf, Libya ile kara sınırının kapatıldığını belirtti.

Tunus'un diğer komşu ülkesi olan Cezayir'e yapılan grup gezilerinin durdurulduğunu belirten Maruf, yalnızca bireysel giriş ve çıkışlara izin verildiğini söyledi.

Maruf, "Tunus bugün istisnai ve ciddi bir krizle karşı karşıya. Küresel düzeydeki bu tehlikeli ve hassas meseleyi gerektiği şekilde ele almalıyız." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki vatandaşların tahliyesine devam edildiğini açıklayan Maruf, yük taşıyan uçak ve gemilerin ise mürettebatının ülkeye girişinin engellenmesi kaydıyla kabul edileceğini duyurdu.

Tunus'ta son olarak, 20 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

Mehmet Cahit Turhan, Cezayir, Libya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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