Tunus, Kovid-19 nedeniyle İtalya'yla vapur seferlerini durdurdu - Son Dakika
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Tunus, Kovid-19 nedeniyle İtalya'yla vapur seferlerini durdurdu

1 saat önce

Tunus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İtalya'yla olan tüm vapur seferlerini ve başkent Roma dışındaki kentlerden yapılan uçuşları durdurdu.

Tunus, Kovid-19 nedeniyle İtalya'yla vapur seferlerini durdurdu, System.String[]

Tunus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İtalya'yla olan tüm vapur seferlerini ve başkent Roma dışındaki kentlerden yapılan uçuşları durdurdu.

Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki basına yaptığı açıklamada, İtalya'daki tüm limanlara olan vapur seferleri ile Roma haricindeki kentlerden yapılan uçuşların durdurulduğunu, Roma'dan gerçekleştirilen haftalık 14 uçuş seferinin ise 3'e indirildiğini kaydetti.

Fransa'nın Marsilya Limanı'ndan yapılan haftalık 2 vapur seferinin de 1'e düşürüldüğünü anlatan Mekki, söz konusu kararın 4 Nisan'a kadar geçerli olduğunu, yeni bir gelişme olduğunda bu tarihin değişebileceğini belirtti.

Mekki ayrıca, okullardaki haftalık tatilin erkene alınarak cumartesi yerine perşembe günü başlamasına karar verildiğini kaydetti.

Tunus'ta 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede salgına yakalananların sayısı 5'e yükselmişti.

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Direktörü ve Kovid-19'la Mücadele Komitesi üyesi Şükri Hamude ise dün düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında 2 binden fazla kişinin evlerinde karantina altına alındığını, bunlardan yaklaşık 600'ünün gözlem süresini tamamladığını söylemişti.

İtalya, Tunus, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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