Tunus, Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırları yeniden açtı - Son Dakika

Tunus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla 3 aydan uzun süredir kapalı olan sınırlarını açarak, bu adımı atan ilk Arap ülkesi oldu.

Kararla birlikte çok sayıda Tunuslu ve yabancı ülke vatandaşı, özellikle başkentteki Uluslararası Tunus-Kartaca Havalimanı'na akın etti.

Yurt dışından gelen yolcuları taşıyan çok sayıda uçak da havalimanına iniş yaptı.

Havalimanlarında, sosyal mesafeye uyma ve maske kullanımının yanı sıra bazı ülkelerden gelenlere, yolculuk tarihinden 72 saat önce yapılmış RT-PCR testinin (boğaz çubuklarıyla yapılan) sonuçlarını gösterme zorunluluğu gibi bir dizi tedbir alındı.

Tunus Turizm Bakanı Muhammed Ali et-Tumi, dün bir radyo programında yaptığı açıklamada, ülkesinin Dünya Turizm Örgütü tarafından turizm bakımından güvenilir ülkeler listesine alındığını söylemişti.

Tunus, 17 Mart'ta, Kovid-19'la mücadele kapsamında sınırlarını kapatmıştı.

Son verilere göre Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı 50 can kaybı, 1164 de vaka bulunuyor.