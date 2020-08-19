Tunus Kovid-19 testi negatif olmayanları ülkeye almayacak - Son Dakika

Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif olduğuna ilişkin sağlık raporu bulunmayan kişilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Sağlık Bakan Vekili Muhammed el-Habib el-Kişav ile Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, başkent Tunus'taki bakanlık binasında düzenledikleri ortak basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümetin aldığı son kararlara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakan Vekili Kişav, hangi ülkeden olursa olsun Kovid-19 test sonucu negatif olduğuna ilişkin sağlık raporu bulunmayan kişilerin Tunus'a girişine izin verilmeyeceğini söyledi.

Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Bin Aliyye de Tunus'ta Kovid-19 teşhisi konan kişilerin yüzde 90'ının semptom göstermediğini ve bu kişilerin takip altında olduğunu belirtti.

Halihazırda 23 hastanın hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydeden Bin Aliyye, bu durumlarda en önemli tedbirin hastanın yakınlarından izole edilmesi olduğunu aktardı.

Tunus, salgını kontrol altına alındığı açıklamasının ardından 27 Haziran'da 3 ayı aşkın süre kapalı kalan sınırlarını yeniden açmıştı.

Son zamanlarda vaka sayısında yaşanan artışa dikkati çeken yetkililer, salgın tedbirleri kapsamında 14 Ağustos'ta Kabes ilindeki iki bölgeye giriş-çıkışları yasaklamıştı.

Tunus'ta son verilere göre Kovid-19 nedeniyle toplam 57 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 314 vaka tespit edildi.