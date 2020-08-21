Tunus, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 63'e, Kuveyt'te 511'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 370'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 116 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Son veriler ışığında toplam can kaybının 63'e, vaka sayısının 2 bin 543'e, iyileşenlerin sayısının ise 1397'ye yükseldiği kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve 502 yeni vaka kaydedildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 511'e, vaka sayısı da 79 bin 269'a yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 71 bin 264 oldu.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle bir kişinin daha vefat ettiğini ve 391 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 370'e, vaka sayısının da 66 bin 193'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 58 bin 296'ya ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 257 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 116 bin 481'e, iyileşen sayısının da 113 bin 216'ya çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 193 olduğu hatırlatıldı.