Son Dakika Haberleri: Tunus-Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı
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Tunus-Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı

59 dakika önce

Terör örgütü DEAŞ'ın 2016 yılındaki saldırıları dolayısıyla kapalı tutulan Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Tunus-Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'ın 2016 yılındaki saldırıları dolayısıyla kapalı tutulan Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kapının açılmasının ardından Tunus'tan onlarca araç Libya tarafına geçti.

Ras Cedir Sınır Kapısı, iki taraftan yetkililer ve aktivistlerin katıldığı toplantılarda alınan kararın ardından açıldı. Toplantıya katılanlardan Tunuslu aktivist Mustafa Abdulkebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya tarafıyla sınır kapısının açılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Abdulkebir, anlaşma uyarınca Tunuslu tüccarların Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan Libya'ya 10 bin Libya cüneyhi (yaklaşık 4 bin 220 dolar) değerinde ticari mal sokabileceğini ve buna karşılık Libya'ya 500 cüneyh (yaklaşık 110 dolar) vergi ödeyeceğini kaydetti.

DEAŞ'ın 2016 yılında bölgede gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kapatılan Ras Cedir Sınır Kapısı, belirli aralıklarla kısa süreliğine açılıyordu.

Tunus'un Medenin iline bağlı Bingirdan kenti başta olmak üzere sınır bölgelerinde yaşayan Tunusluların çoğu geçimini Libya ile ticaret yaparak sağlıyor.

Tunus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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