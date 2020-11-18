Tunus, Libya Forumu'nda "önemli konularda" sağlanan uzlaşıdan memnun - Son Dakika

Tunus, Libya Forumu'nda "önemli konularda" sağlanan uzlaşıdan memnun

18.11.2020 04:09
Tunus, Libya Forumu'nda

Tunus yönetimi, ülkede geçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk turunda önemli konularda uzlaşıya varıldığını bildirdi.

Tunus yönetimi, ülkede geçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk turunda önemli konularda uzlaşıya varıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya krizinin çözümü için Tunus'ta düzenlenen forumun ilk turunda, "Libya'da seçimlerin 24 Aralık 2021 tarihinde yapılması ve yürütme erkinin yetkilerinin tanımlanması" gibi önemli konularda uzlaşıya varıldığı ve bundan memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir atmosferde geçtiğine değinilen açıklamada, Libyalı tüm taraflar aynı pozitif ruhla istenilen hedeflere ulaşmak için çalışmaya çağrıldı.

BM gözetiminde Tunus'ta 9 Kasım'da başlayan Libya Siyasi Diyalog Forumu pazar günü sona ermişti. Forum'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması ve yürütme erki olan hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle gelecek hafta yeniden toplanmak üzere ertelenmişti.

Aralık, Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus, Libya Forumu'nda 'önemli konularda' sağlanan uzlaşıdan memnun - Son Dakika


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