Tunus Meclis Başkan Yardımcısı Moro, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Detaylar Tunus Meclis Başkan Yardımcısı Moro'nun başvurusunu yapması Tunus Meclis Başkan Yardımcısı Moro'nun gazetecilere açıklama yapması Tunus Meclis Başkan Yardımcısı ve Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı...
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:32 Kaynak: AA
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Meclis Başkan Yardımcısı Moro'nun başvurusunu yapması
Tunus Meclis Başkan Yardımcısı Moro'nun gazetecilere açıklama yapması Tunus Meclis Başkan Yardımcısı ve Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro, 15 Eylül
'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.
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