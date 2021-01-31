Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: "Tam bir parlamenter sistem kurulmalı" - Son Dakika

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: "Tam bir parlamenter sistem kurulmalı"

31.01.2021 16:21
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi:

Tunus Meclis Başkanı ve aynı zamanda parlamentonun birinci partisi Nahda Hareketi'nin Lideri Raşid el-Gannuşi, ülkede tam bir parlamenter sistem kurulması çağrısı yaptı.

Tunus Meclis Başkanı ve aynı zamanda parlamentonun birinci partisi Nahda Hareketi'nin Lideri Raşid el-Gannuşi, ülkede tam bir parlamenter sistem kurulması çağrısı yaptı.

Gannuşi, ABD'de yaşayan Tunuslularla telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği, bazı kısımları yerel radyo kanalı Sabra FM'de yayınlanan görüşmede ülkede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in bazı bakanları kabul ve red hakkına sahip olduğunu düşündüğüne işaret eden Gannuşi, Said'in yeni bakanların yeminini kabul etmekten geri durduğunu ve kabine revizyonunu da reddettiğini belirtti.

Tunus'ta bugün yaşanan sorunun başkanlık ve parlamenter sistemlerinin karışıklığından kaynaklanabileceğine işaret eden Gannuşi, parlamenter bir sistemde, devlet başkanının rolünün yapıcı değil sembolik olduğunu varsaydıklarını kaydetti.

Gannuşi, "Çıkardığımız ders; gerçek bir kuvvetler ayrılığının olduğu tam bir parlamenter sistemin kurulması gerekliliğidir. Bu sistemde yürütme yetkisi ile başbakanı sunmak seçimleri kazanan partinin elindedir." ifadesini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Hişam el-Meşisi'nin kabinede yaptığı ve 27 Ocak'ta meclisten güven oyu alan kısmi revizyonun ardından bakanların yeminini kabul etmediğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Said, yeni kabinenin mecliste güvenoyu almasının ardından beş gün geçmesine rağmen yeni bakanlara yemin etmeleri için davet göndermedi.

Tunus'ta Başbakan Meşişi'nin 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği; 25 bakandan 11'inde yaptığı revizyonla oluşturduğu yeni kabine 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu almıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Meşişi'nin gerçekleştirdiği kabine revizyonunu "anayasal prosedüre uyulmadığı" gerekçesiyle eleştirmişti.

Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı, Tunus, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: 'Tam bir parlamenter sistem kurulmalı' - Son Dakika


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