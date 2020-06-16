Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: "Tunuslular, demokrasiye bağlı ve kaosu reddediyor" - Son Dakika

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: "Tunuslular, demokrasiye bağlı ve kaosu reddediyor"

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Tunusluların demokrasiye bağlı olduğunu ve kaosu reddettiğini belirtti.

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi:

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Tunusluların demokrasiye bağlı olduğunu ve kaosu reddettiğini belirtti.

Gannuşi, parlamentonun feshi talebiyle pazar günü düzenlenen gösterilere katılımın düşük kalması sonrası Tunus Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Tunus halkının, kaos çağrıları ve demokrasiye inanmayan kesimlerin ortaya çıkardığı sorunların peşinden gitmeyi reddederek net bir tavır sergilediğini ifade etti.

Halkın, güveninin sarsılmasına rağmen devrim sonrası elde ettiği kazanımlara ve parlamento dahil tüm Cumhuriyet kurumlarına bağlı olduğuna işaret eden Gannuşi, "Tunuslular, demokrasiye bağlı ve kaosu reddediyor." dedi.

Devrim ve demokrasi karşıtları tarafından parlamento ve milletvekilleri aleyhinde yürütülen kampanyayı kınadığını kaydeden Gannuşi, söz konusu kampanyanın parlamentonun feshi ve hükümetin değiştirilmesi çağrılarının yanı sıra meclise yönelik çeşitli nitelendirmelerle zirveye ulaştığını söyledi.

Tunus'taki Ulusal Kurtuluş Cephesi, pazar günü parlamentonun feshi, erken seçime gidilmesi ve hükümetin değişimi talebiyle gösteri çağrısında bulunmuş ancak katılım çok düşük kalmıştı.

Nahda'dan Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi hakkında dava açma kararı

Öte yandan, Nahda Hareketi Partisi, milletvekilleri hakkında "yalan ve iftirada" bulunduğu gerekçesiyle Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi hakkında dava açma kararı aldı.

Nahda Hareketi Partisi Sözcüsü İmad el-Himeyri, düzenlediği basın toplantısında "Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi, milletvekillerimiz hakkında kasıtlı olarak yalan ve iftiralar ortaya atıyor." dedi.

"Nahda milletvekillerinin, gece vakti cezaevi müdürlerinin sağladığı kolaylıklarla iki cezaevindeki teröristleri ziyaret ettiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Himeyri, Ceza ve Islah Evleri Genel Kurumunun da bu iddiaları yalanladığını aktardı.

Özgür Anayasa Partisi Başkanı Musi, dün düzenlediği basın toplantısında, Nahda milletvekillerini gece vakti cezaevlerindeki teröristleri ziyaret etmekle suçlamıştı.

Meclis Başkanı, Parlamento, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 06:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: 'Tunuslular, demokrasiye bağlı ve kaosu reddediyor' - Son Dakika

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