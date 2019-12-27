Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: "Ülke hükümet boşluğunu daha fazla kaldıramaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: 'Ülke hükümet boşluğunu daha fazla kaldıramaz' - Son Dakika

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: "Ülke hükümet boşluğunu daha fazla kaldıramaz"

6 saat önce

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkenin hükümet boşluğunu daha fazla kaldıramayacağını belirterek, Habib el-Cemli tarafından oluşturulacak kabineye güvenoyu verilmesi çağrısında bulundu.

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi:

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkenin hükümet boşluğunu daha fazla kaldıramayacağını belirterek, Habib el-Cemli tarafından oluşturulacak kabineye güvenoyu verilmesi çağrısında bulundu.

Gannuşi, yerel basına yaptığı açıklamada, hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli'nin muhtemelen yarın, olmazsa gelecek hafta kuracağı hükümet listesini meclise sunmasını beklediklerini söyledi.

"Mevcut hükümetin görev süresinin sona ermesi göz önüne alındığında ülke hükümet boşluğunu daha fazla kaldıramaz." diyen Gannuşi, parlamentonun Cemli'nin sunacağı kabineye onay vermesi gerektiğini belirtti.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılan genel seçimlerden Nahda Hareketi Partisi birinci çıkmış, ancak hükümeti tek başına kurabilecek çoğunluğa ulaşamamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Cemli, siyasi partilerle bir aydan uzun süre yürüttüğü müzakerelerin başarısız olmasının ardından "tüm siyasi partilerden bağımsız, teknokrat hükümet" kurulması yönünde karar aldığını açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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