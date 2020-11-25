Tunus Meclis Başkanı, OAC'deki BM Barış Gücü'ne asker gönderilmesini onayladı - Son Dakika

Tunus Meclis Başkanı, OAC'deki BM Barış Gücü'ne asker gönderilmesini onayladı

25.11.2020 11:49
Tunus Meclis Başkanı, OAC'deki BM Barış Gücü'ne asker gönderilmesini onayladı, System.String[]

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkesinden bir askeri birliğin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Birleşmiş Milletler Barış Gücü (MINUSCA) bünyesinde görev yapmasına ilişkin taslağı onayladı.

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkesinden bir askeri birliğin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Birleşmiş Milletler Barış Gücü (MINUSCA) bünyesinde görev yapmasına ilişkin taslağı onayladı.

Tunus Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gannuşi, başkentte Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci ile bir araya geldi.

Görüşmede Bertaci, Tunus ordusundan bir helikopter birliğinin MINUSCA bünyesinde görev yapmasına ilişkin taslağı Gannuşi'ye sundu. Gannuşi de yurt dışına asker gönderilmesine ilişkin Anayasa'nın 77. maddesi doğrultusunda taslağı onayladı.

Bertaci, 2014 tarihli 2149 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde atılan adımın, Tunus ordusunun yeteneklerini geliştirmesine katkı sunacağını ifade etti.

Gannuşi de Tunus ordusunun hazırlıklı durumunu ve ülkeyi koruma konusundaki daimi çabasını övdü.

Tunus Meclisinin barışı koruma misyonlarına verdiği desteğin altını çizen Gannuşi, Tunus'un uluslararası misyona katılımının Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Tunus Anayasası'nın 77. maddesi, Cumhurbaşkanı'na, Meclis Başkanı ve hükümetin onayıyla yurt dışına güç gönderme hakkı veriyor.

Bunun için, kararın alınma tarihinden itibaren 60 gün içinde Meclisin toplanması ve kararı oylaması gerekiyor.

OAC'deki kriz

OAC'de 2013'te Hristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, hükümet ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma, 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Birleşmiş Milletler, Meclis Başkanı, Barış Gücü, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Meclis Başkanı, OAC'deki BM Barış Gücü'ne asker gönderilmesini onayladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada
Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek         
11:53
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı         
11:33
IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak         
11:10
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
11:04
Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor         
10:37
CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı         
10:25
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 12:16:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus Meclis Başkanı, OAC'deki BM Barış Gücü'ne asker gönderilmesini onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei