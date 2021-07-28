Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis'in tüm yetkilerini dondurması, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alması ve mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını duyurmasının ardından ülkede gerilim tırmandı. Anayasaya aykırı olan ve darbe olarak nitelendirilen kararların ardından darbe karşıtları sokaklara inip tepki gösterirken, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin yolculuktan men edildiği ya da zorunlu ev hapsinde tutulduğu iddiaları gündeme geldi.

NAHDA İDDİALARI YALANLADI

İddiaların ardından Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, hareketin lideri ve Meclis Başkanı Gannnuşi hakkında seyahat kısıtlaması ve ev hapsi kararı alındığı yönündeki haberler yalanlandı. Açıklamada, Gannuşi'nin bir dizi toplantıya katıldığı kaydedildi.

Tunus Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, daha önce yaptığı açıklamada, "Tunus Parlamentosu, oturum halindedir. Milletvekilleri ofisi toplantısını gerçekleştirdik. Oturum yasal ve tam katılımla gerçekleştirildi. Darbenin kınanması ve meşruiyete bağlılık kararı aldık" ifadelerine yer vermişti.