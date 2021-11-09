Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi : "Ülkedeki siyasi krizi çözecekse istifa etmeye hazırım" - Son Dakika

Tunus Nahda Hareketi Lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkede yaşanan siyasi krize çözüm olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkede 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yetkilerini genişleten kararnameyi duyurması sürecini Tunus'ta yerel medyaya değerlendirdi.

Gannuşi, "Ülkede yaşanan siyasi krizi çözecekse, gecikmeden Meclis Başkanlığı görevimden istifa etmeye hazırım." dedi.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararlara atıfta bulunan Gannuşi, "Neden diğer yetkililerin değil de özellikle Meclis Başkanı'nın geri çekilmesini istiyorlar. En basit demokratik bilinç bile bu baskıcı rejim modelinin taleplerini reddeder." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki siyasi krizden çıkış için iki seçenekle karşı karşıya olduklarının altını çizen Gannuşi, şöyle devam etti:

"Ya Cumhurbaşkanı Said kararlarını geri çekecek ya erken seçim kararı alınacak. Bu ikisi olmadığı müddetçe ülkede yaşanan siyasi kriz devam edecek."

Tunus halkının demokrasiye inandığı kanaatinde olduğunu belirten Gannuşi, "Siyasi tıkanıklığı aşmanın çözümü Cumhurbaşkanının üzerine yemin ettiği Anayasaya ve anayasal sisteme uymasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus'taki siyasi kriz nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.