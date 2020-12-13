Tunus Meclis binası önünde, şiddet ve kadın hakları aleyhindeki söylem protesto edildi - Son Dakika

Tunus Meclis binası önünde, şiddet ve kadın hakları aleyhindeki söylem protesto edildi

13.12.2020 22:51

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi ile Halk Hareketi mensupları, Meclis'te bazı milletvekillerine yönelik saldırılara ve kadın hakları aleyhindeki söylemlere tepki için başkent Tunus'taki Meclis binası önünde gösteri düzenledi.

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi ile Halk Hareketi mensupları, Meclis'te bazı milletvekillerine yönelik saldırılara ve kadın hakları aleyhindeki söylemlere tepki için başkent Tunus'taki Meclis binası önünde gösteri düzenledi.

Meclis'teki 38 sandalyenin sahibi Demokratik Blok'un ortaklarından Demokratik Akım Partisi (22) ile Halk Hareketinin (15) çağrısıyla Meclis binası önünde toplanan grup, milletvekillerinden bazılarına yönelik saldırıları protesto etti.

Saldırıları kınadıklarını ifade eden göstericiler, "Demokratik Blok" temsilcilerinin bu bağlamda Meclis bünyesinde yürüttüğü eylemi desteklerini kaydetti.

Gösteriye katılan Demokratik Blok milletvekillerinden Zuheyr el-Mazevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü gösterinin, Demokratik Blok temsilcilerinin Meclis'teki eylemine destek olmak için düzenlendiğini söyledi.

Mazevi, Meclis içinde ve dışında şiddete karşı, halkın özgürlük, gelişme ve istihdam taleplerinin yanında olduklarını ifade etti.

Demokratik Blok milletvekillerinden Samiye Abuv da meslektaşlarının Meclis'teki eylemlerini desteklediklerini aktardı.

Tunus Meclisi'nde, Aile ve Kadın Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Onur Koalisyonu Milletvekili Muhammed el-Affas'ın "evlilik dışı çocuk sahibi olan anneler" hakkındaki sözleri nedeniyle Demokratik Blok ve Onur Koalisyonu milletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı. Arbedede milletvekillerinden biri yaralanmış, bir diğeri ise baygınlık geçirmişti.

Demokratik Blok ise milletvekillerinden bazılarına yönelik saldırıları protesto etmek için Meclis'te eylem yapmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 7 Aralık'taki açıklamasında, Meclis çatısı altındaki saldırıyı kınayarak, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Tunus Meclis binası önünde, şiddet ve kadın hakları aleyhindeki söylem protesto edildi
Tunus Meclis binası önünde, şiddet ve kadın hakları aleyhindeki söylem protesto edildi
Tunus Meclis binası önünde, şiddet ve kadın hakları aleyhindeki söylem protesto edildi
Tunus Meclis binası önünde, şiddet ve kadın hakları aleyhindeki söylem protesto edildi

Kadın Hakları, Protesto, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Meclis binası önünde, şiddet ve kadın hakları aleyhindeki söylem protesto edildi - Son Dakika


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