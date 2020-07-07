Tunus Meclisi "Başbakan Fahfah'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını" görüşüyor - Son Dakika

Tunus Meclisi "Başbakan Fahfah'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını" görüşüyor

Tunus Meclisi, Başbakan İlyas el-Fahfah'ın, hakkında parlamentoda başlatılan araştırma bitinceye kadar geçici olarak görevini bakanlardan birine bırakmasını görüşüyor.

Tunus Meclisi, Başbakan İlyas el-Fahfah'ın, hakkında parlamentoda başlatılan araştırma bitinceye kadar geçici olarak görevini bakanlardan birine bırakmasını görüşüyor.

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Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için bugün oluşturduğu komisyon, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı İyad el-Lumi, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Fahfah'ın görevi bırakması konusunun komisyonda ciddi bir şekilde ele alınacağını ve komisyonun çalışmalarıyla ilgili ilk raporu iki ya da üç gün içinde sunacaklarını söyledi.

Komisyonun konuya iki yönlü bakacağını kaydeden Lumi, bunlardan birinin çıkar çatışması, diğerinin ise Fahfah'ın hisse sahibi olduğu şirketlerin devletten aldığı ihalelerdeki yolsuzluk şüphesi olduğunu belirtti.

Lumi, ihale şartnamelerinin, Fahfah'ın hisse sahibi olduğu ve çıkarlarının bulunduğu şirketlerinin taşıdığı özelliklere göre hazırlandığı konusunda gerçek şüphelerin bulunmasının yanı sıra bazı ihalelerin Fahfah'ın başbakanlık görevini yürüttüğü sırada yapıldığını kaydetti.

Komisyon Başkanı ayrıca konuyla ilgili birçok tarafın ifadesine başvuracaklarını sözlerine ekledi.

Komisyon, Başbakan'ın görevi bırakması yönünde bir karar alsa bile bunun yasal bir sonucu ve yaptırımı bulunmuyor.

Başbakan Fahfah, geçen hafta parlamentoda kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetmişti.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Meclisi 'Başbakan Fahfah'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını' görüşüyor - Son Dakika
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