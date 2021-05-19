Tunus meclisi, İsrailli yöneticilerin Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika

Tunus meclisi, bölgesel ve uluslararası insan hakları kuruluşlarını, İsrailli yöneticileri Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sevk etmek için gerekli yasal adımları atmaya çağırdı.

Tunus meclisinin genel kurulunda düzenlenen oturumda, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların gölgesinde Filistin'deki son gelişmeler görüşüldü.

Oturumdan sonra meclisten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması talep edildi.

Dünyadaki tüm parlamento konseylerinin, bölgesel ve uluslararası insan hakları örgütlerinin İsrail'in işlediği suçları kınamaya ve Filistin halkını desteklemeye davet edildiği açıklamada, bölgesel ve uluslararası insan hakları organları ve ilgili taraflar, Filistin halkına karşı işlenen terör suçlarıyla doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan İsrailli yöneticileri UCM ve Uluslararası Adalet Divanına sevk etmek için gerekli tüm yasal adımları atmaya çağrıldı.

Arap Birliğine İsrail'in saldırılarına karşı kararlılığını ve yeteneklerini artıracak her türlü yolla Filistin direnişini desteklemeye ve İsrail'in her alanda boykot edilmesine ilişkin düzenlemeleri ve kararları harekete geçirme çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı girişiminin görüşülmesi için en kısa zamanda meclisin genel kuruluna sunulması gerektiği vurgulandı.

Tunus meclisinde 38 milletvekili bulunan Demokratik Blok, 15 Aralık 2020'de meclise bazı bağımsız milletvekilleriyle ortaklaşa, normalleşmeyi suç sayan bir yasa tasarısı girişimi taslağı sunduğunu duyurmuştu.

?- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217 kişi yaşamını yitirdi, 1500 kişi de yaralandı.