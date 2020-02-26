Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (1) - Son Dakika
Son Dakika Politika Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (1) - Son Dakika

Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (1)

6 saat önce

Tunus meclisi, İlyas el-Fahfah kurmakla görevlendirildiği hükümetin güvenoyu oylaması için toplandı.

Tunus meclisi, İlyas el-Fahfah kurmakla görevlendirildiği hükümetin güvenoyu oylaması için toplandı. Fahfah, oturumda konuşma yaptı.

Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (1)

Tunus, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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