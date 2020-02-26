Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (2) - Son Dakika

Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (2)

6 saat önce

Tunus meclisi, İlyas el-Fahfah kurmakla görevlendirildiği hükümetin güvenoyu oylaması için toplandı.

Tunus meclisi, İlyas el-Fahfah kurmakla görevlendirildiği hükümetin güvenoyu oylaması için toplandı. Fahfah, oturumda konuşma yaptı.

Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (2)

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok Lise öğrencisi kendisini ranzaya asarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 00:26:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]