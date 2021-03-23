Tunus meclisindeki partiler, Milletvekili Abir Musi'nin "parlamentoyu aksatan" girişimlerine karşı çıktı - Son Dakika

Tunus meclisindeki partiler, Milletvekili Abir Musi'nin "parlamentoyu aksatan" girişimlerine karşı çıktı

23.03.2021 18:21
Tunus meclisindeki partiler, Milletvekili Abir Musi'nin

Tunus Meclisi'ndeki farklı parlamento grupları, Özgür Anayasa Partisi Lideri Abir Musi'nin genel kurul ve komisyonda yaptığı eylemlerle çalışmaları aksatmasına itirazlarını meclis konuşmalarına taşıdı.

Tunus Meclisi'ndeki farklı parlamento grupları, Özgür Anayasa Partisi Lideri Abir Musi'nin genel kurul ve komisyonda yaptığı eylemlerle çalışmaları aksatmasına itirazlarını meclis konuşmalarına taşıdı.

Tunus'ta bugün gerçekleşen genel kurulda söz alan parlamentodaki farklı grupların temsilcileri, Musi'nin son dönemde parlamento çatısı altındaki eylemlerinin, meclisin "çalışmaları aksatması" konusunu dile getirdi. Musi'nin liderlik ettiği Özgür Anayasa Partisi'ne mensup 16 milletvekili, aynı şekilde oturum sırasında "İhvan'ın Meclisi" yazılı pankartlar çıkardı.

Tunus parlamentosundaki 216 sandalyeden 30'uyla temsil edilen Tunus'un Kalbi Partisi Grup Başkanı Usame el-Huleyfi, Musi'nin eylemlerine işaretle "Darbe girişimlerine, devlet kurumlarını, parlamentoyu aksatmaya ve saygısızlıklara karşı çıkıyoruz." dedi.

Milli Blok (9 milletvekili) Üyesi el-Ayaşi ez-Zemali ve Demokratik Blok (38 milletvekili) Üyesi Samiye Abbu da Özgür Anayasa Partisi ve liderinin eylemlerini reddettiklerini vurgulayarak bunların durması çağrısı yaptı.

Parlamentodaki 54 milletvekiliyle birinci konumdaki ve Musi'nin eylemlerindeki öncelikli hedefi Nahda Hareketi Milletvekili Semir Dilu, parlamentodaki bir temizlik çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle Abir Musi'den özür dilemesini talep etti.

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, parlamentoda gerçekleştirdiği eylemler gerekçesiyle Abir Musi'nin komisyon çalışmalarına katılmasını yasaklamıştı.

Tunus Meclisi, Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi'nin meclis çalışmalarını sekteye uğratan ve devletin prestijini baltalayan eylemlerine tepki göstermişti.

Meclis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musi'nin, kasıtlı olarak meclis oturumlarını, hak ve özgürlükler komisyonun çalışmalarını aksattığı, mecliste görev yapan gazetecilerle hizmetlilere yönelik onur kırıcı açıklamalarıyla devletin prestijini baltaladığı ifade edilmişti.

Musi, komisyonda kürsü işgali, oturma eylemi, söz kesme gibi birçok ihlalde bulunmuştu. Cep telefonundan yaptığı yayında bir gazetecinin bir temizlik işçisi kadınla ilişkisi olduğu için gece mecliste bulunduğu imasını yapan Musi'nin, bu son eylemi meslektaşları ve gazeteciler tarafından yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

Tunus'ta 2011 yılındaki devrim öncesinde iktidardaki Zeynel Abidin Bin Ali rejimi yanlısı Abir Musi, son seçimlerde Tunus Parlamentosu'na 16 milletvekiliyle girmişti. Ülkedeki Müslüman Kardeşler ve İslami hareketlere karşı yoğun ve kimi zaman da fiziksel bir kampanya yürüten Musi, taraftarlarıyla Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin Tunus'taki şubesine yakın zamanda bir baskın düzenlemişti.

Milletvekili, Parlamento, Anayasa, Tunus, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Tunus meclisindeki partiler, Milletvekili Abir Musi'nin 'parlamentoyu aksatan' girişimlerine karşı çıktı - Son Dakika


Son Dakika

Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı         
18:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi         
17:44
Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti         
17:37
Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı         
16:44
İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü         
16:13
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat         
11:54
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 18:38:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus meclisindeki partiler, Milletvekili Abir Musi'nin "parlamentoyu aksatan" girişimlerine karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei