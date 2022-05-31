Tunus muhalefeti "Ulusal Kurtuluş Cephesi"nde birleşti - Son Dakika
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Tunus muhalefeti "Ulusal Kurtuluş Cephesi"nde birleşti

31.05.2022 14:39
Tunus muhalefeti "Ulusal Kurtuluş Cephesi"nde birleşti

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarıyla ortaya çıkan "istisnai" duruma karşı birçok muhalif parti ve bağımsız siyasetçinin bir araya geldiği "Ulusal Kurtuluş Cephesi"nin resmen kurulduğu bildirildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarıyla ortaya çıkan "istisnai" duruma karşı birçok muhalif parti ve bağımsız siyasetçinin bir araya geldiği "Ulusal Kurtuluş Cephesi"nin resmen kurulduğu bildirildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi üyeleri, başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Yeni oluşuma öncülük eden Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi, toplantıda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Said, ülkeyi bilinmezliklere sürükleyecek resmi bir referandum düzenlemekte ısrarlı. Mevcut haliyle krizi daha da kötüleştirecek ulusal diyalog sürecinin yeniden gözden geçirilmesi ve daha kapsamlı bir diyalog sürecinin sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in Anayasa'yı değiştirmekle kalmayacağını savunan Şabbi, "Tunusluları bir araya getiren, bölünmeye karşı çıkan, farklı düşüncelere karşı müsamahakar bir şekilde birlikte yaşamak için bir yol bulunması gerekiyor." dedi.

Said'in 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından kurulan Darbeye Karşı Vatandaşlar girişiminin 18 Şubat'ta düzenlediği toplantıda "Ulusal Kurtuluş Cephesi" fikrini ortaya atan Şabbi, 26 Nisan'da bir dizi siyasi parti ve siyasetçiyle görüşmeler yapmıştı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nde Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu, Tunus İrade Hareketi ve Emel Partisinin yanı sıra bağımsız siyasetçiler yer alıyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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