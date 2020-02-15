Tunus Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayacak - Son Dakika

Tunus Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayacak

31 dakika önce

Tunus'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi, İlyas el-Fahfah'ın kuracağı hükümete katılmama kararı aldı.

Tunus Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayacak, System.String[]

Tunus'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi, İlyas el-Fahfah'ın kuracağı hükümete katılmama kararı aldı.

Şura Konseyi'nin toplantısının ardından basının karşısına geçen Konsey Başkanı Abdulkerim el-Haruni, Nahda'nın, Fahfah hükümetine katılmayacağını açıkladı.

Haruni, söz konusu kararı, Fahfah'ın "ulusal hükümet kurulması" talebini yerine getirmemesi nedeniyle aldıklarını kaydetti.

Haruni dün, kabine listesini mevcut haliyle sunması halinde Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini duyurmuştu.

Tunus'un Kalbi Partisi tarafından yapılan açıklamada da Tunus'un Kalbi'nin muhalefet blokunda yer alma kararı aldığı ve Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceği belirtilmişti.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:18 Kaynak: AA
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