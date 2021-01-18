Tunus Nahda Hareketi, gösterilerdeki şiddet eylemlerine karşı halkı tek saf olmaya çağırdı - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi, perşembe günü ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına karşı halkı tek saf olmaya çağırdı.

Nahda Şura Konseyi, Tunus Sağlık Bakanlığının 14 Ocak'tan başlamak üzere 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmesine tepki amacıyla düzenlenen gece gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, gösterilerde kamu ve özel mülke yapılan saldırılar ve yağmalar kınandı ve bu tür eylemlerin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu daha da kötüleştireceği vurgulandı.

Yaşanan şiddet olaylarının, anayasanın güvence altına aldığı barışçıl protesto şekillerine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Tunus halkı, bu tür sabotajlara karşı tek saf olmaya çağrıldı.

Nahda Şura Konseyi, ülkenin karşılaştığı ekonomik ve sağlık sorunlarıyla mücadelede gerekli reformların yapılmasını kolaylaştıracak ulusal bir diyalog düzenlenmesi çağrısını yineledi.

Konsey ayrıca, Başbakan Hişam el-Meşişi'nin kabinede yaptığı revizyonun desteklendiğini belirtti ve bu adımın farklı siyasi çevrelerden de destek görmesi temenni edildi.

Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 632 kişi gözaltına alınmıştı.

Başbakan Meşişi 16 Ocak'ta, teknokrat isimlerden oluşan kabinesindeki 25 bakandan 11'inde değişikliğe gidildiğini açıklamıştı.