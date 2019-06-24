Son Dakika Haberleri: Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi
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Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi

47 dakika önce

Tunus'un başkenti Tunus'taki Carthage Thalasso Oteli'nde Nahda Hareketi'nin yıllık parti toplantısı düzenlendi.

Tunus'un başkenti Tunus'taki Carthage Thalasso Oteli'nde Nahda Hareketi'nin yıllık parti toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, konuşma yaptı.
Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Tunus, Güncel
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