Tunus Nahda Hareketi: "Mevcut listeyle yeni kabineye güvenoyu vermeyeceğiz" - Son Dakika
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Tunus Nahda Hareketi: "Mevcut listeyle yeni kabineye güvenoyu vermeyeceğiz"

7 saat önce

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim Haruni, hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'a, kabine listesini mevcut haliyle sunması halinde güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

Tunus Nahda Hareketi:

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim Haruni, hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'a, kabine listesini mevcut haliyle sunması halinde güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

Haruni, Şura Konseyi toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Fahfah'ı, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Kays Said'e mevcut haliyle sunmama ve daha fazla istişarede bulunmaya çağırdı.

Fahfah'ın hazırladığı kabinenin taraflar arasında dengesizlik içerdiğini kaydeden Haruni, bu durumda Nahda Hareketi'nden güvenoyu alamayacağını belirtti.

Haruni, ulusal birlik hükümeti kurulması yönündeki taleplerinin de altını çizdi.

Tunus Nahda Hareketi Şura Konseyi Üyesi Muhsin es-Sudani de AA muhabirine yaptığı açıklamada, taleplerinin karşılanmadığına dikkati çekerek, Fahfah'ı, istişarelere devam etmeye ve sunulacak yeni kabineyi iyileştirmeye davet etti.

Hükümetin kurulma süreci

Tunus'ta Ekim 2019'da yapılan genel seçimde, 217 sandalyeli Meclis'te Nahda Hareketi Partisi 52 milletvekiliyle 1'inci olurken, 38 milletvekiliyle Tunus'un Kalbi Partisi de 2'nci sırada yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Said, genel seçimi 1'inci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'nin kabinesinin, 10 Ocak'ta Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine 20 Ocak'ta eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Fahfah, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partilerinin koalisyon hükümetinde yer almayacağını; 10 partinin bulunduğu küçültülmüş bir hükümet kuracağını ifade etmişti. Fahfah, gerçek anlamda bir muhalefet olmadan demokrasiden söz edilemeyeceğini söylemişti.

Nahda lideri Raşid Gannuşi ile 4 Şubat'ta bir araya gelen Fahfah, görüşmeye ilişkin açıklama yapmayı reddetmişti. Gannuşi ise 5 Şubat'taki açıklamasında, Tunus'un Kalbi Partisi'nin dışlanması halinde Fahfah hükümetinin Meclis'te güvenoyu alamayacağını söylemişti.

Fahfah'ın hazırladığı yeni kabine listesini bugün Cumhurbaşkanı Said'e sunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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